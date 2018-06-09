Роспотребнадзор рассказал об опасных для туристов странах

В ведомстве сообщили, что в ряде стран ухудшилась эпидемиологическая ситуация по некоторым опасным инфекционным болезням.

В связи с этим Роспотребнадзор призвал внимательно относиться к выбору стран для путешествий и соблюдать меры по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.

В перечне — Демократическая Республика Конго, Индия, Либерия, Гаити, Замбия, Кения, Мадагаскар, Йемен, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бразилия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в этих странах зафиксированы вспышки опасных болезней: в Конго — вирусного заболевания Эбола, в Либерии — лихорадки Ласса, в Бразилии — лихорадки чикунгуньи, в Иордании, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии — коронавирусной инфекции, на Мадагаскаре — чумы, в Замбии и Кении — холеры.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с начала года зарегистрировано более 22,8 тыс. случаев холеры в 26 странах. В Йемене более 82 тыс. больных с подозрением на холеру, число заболевших на Гаити — более 1 тыс. 855 человек.

Роспотребнадзор рекомендует при нахождении в жарких странах в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний соблюдать меры предосторожности: применять эффективные репелленты для снижения риска укуса комарами и надевать одежду, закрывающую открытые части тела.

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