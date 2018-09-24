Роспотребнадзор: россияне стали болеть гриппом в четыре раза реже

Тенденция снижения заболеваемости наблюдается последние 20 лет.

За семь месяцев 2018 года инфекцию подхватило на 25% меньше россиян, чем в тот же период 2017 года.

В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что причина улучшения ситуации с гриппом — это широкий охват населения вакцинацией.

За семь месяцев 2018 года гриппом переболели 38 тыс. человек. В относительных показателях заболеваемость в этом году составила 26 случаев на 100 тыс. населения, в прошлом в те же месяцы — 34,8, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе в России стартовала прививочная кампания против гриппа. На Кубани она началась в сентябре. Медики планируют привить от гриппа 47% жителей края.

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