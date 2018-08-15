Роспотребнадзор сообщил об улучшении качества морской воды в Сочи

Качество морской воды текущим летом лучше, чем в прошлые годы за счет того, что в городе стало меньше незаконных и неочищенных водостоков.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу отметить, что город за последние три года сделал очень много в части прекращения несанкционированных выпусков неочищенных стоков в море, что было еще какое-то время назад. Частные отели совершенно самостоятельно или врезались в коллекторы, или просто выпускали это в ручей или в море. Последние три года мы, безусловно, видим улучшение качества воды в Сочи даже в те месяцы, когда мы видели стандартно напряженную ситуацию — то есть, при температуре выше 23 градусов, июль и август. В этом году качество воды стало лучше», — сказала Анна Попова.

По ее словам, улучшить ситуацию удалось усилиями специалистов Роспотребнадзора и местных властей, сотрудников аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе и силовых структур.

«Несколько пляжей Сочи получили Голубой европейский флаг [международная система сертификации пляжей], это тоже очень хороший показатель. Уровень заболеваемости на курортах Черноморского побережья в РФ ниже, чем был в предыдущие годы. Это как показатель того, что вода и ситуация улучшается и абсолютно безопасна», — добавила глава Роспотребнадзора.

Краснодарский край — один из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых, в том числе в Сочи, является одним из наиболее востребованных направлений в регионе, сообщает ТАСС.

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