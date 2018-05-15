Роспотребнадзор усилил контроль за качеством морской воды на Кубани

Перед стартом курортного сезона пройти контроль качества должны все водные объекты Краснодарского края.

Сейчас реки и моря проверяют специалисты Роспотребнадзора. Чтобы они приехали на пляж и забрали воду на пробы, необходимо подать запрос. После него специалисты приступят к поискам опасных вирусов и химикатов, а после выдадут соответствующий документ — разрешение или запрет на купание.

«Было отобрано 56 проб на вирусологические показатели — 42 в Сочи, девять в Геленджике и пять в Приморско-Ахтарске. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам», — пояснил начальник отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Олег Карпунин.

Пробы воды в Роспотребнадзор могут присылать и сами собственники пляжей, чтобы ускорить процесс получения разрешения на купание. К примеру, из Сочи в общей сложности уже принято больше 180 образцов. По результатам на всех муниципальных пляжах курорта отдыхать можно.

Следить за состоянием воды специалисты будут до окончания курортного сезона. Качество сочинских пляжей отмечено на международном уровне. Шесть прибрежных зон курорта претендуют на «Голубой флаг» — это особый знак, который присваивается по заключению 60 экологических организаций мира. При выборе места для отдыха стоит побеспокоиться не только о качестве воды, но и правильно оборудованном пляже. К примеру, в Крымском районе таких нет, купаться в водоемах там запрещено.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник