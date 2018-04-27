Роспотребнадзор выявил более 200 случаев завышения цен в отелях на Кубани

Ведомство проверило перед ЧМ по футболу 4,5 тыс. мест размещения.

Заработать на болельщиках пытались владельцы домов отдыха в Сочи, Геленджике и Анапе, а у двух мотелей не оказалось лицензии на работу. Возбуждено больше 350 административных дел на сумму более 1,5 млн рублей.

Инспекторы будут продолжать проверки сферы обслуживания вплоть до чемпионата. Первая игра мундиаля пройдет в Москве 15 июня.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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