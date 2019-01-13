Составили около 500 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов — более 1,7 млн рублей.

По итогам проверок торговых точек за месяц изъято 125,6 т икры. Проверки вели совместно с территориальными органами МВД с середины декабря по 10 января. Особое внимание уделяли реализации продукции в местах нестационарной торговли.

По состоянию на 10 января проверили около 2,5 тыс. объектов торговой сети. В каждом пятом из них выявили нарушения при реализации икры ценных пород рыб, в том числе отсутствие товаросопроводительных документов, и нарушения требований к маркировке.

Установлено 955 несанкционированных мест торговли икрой. Восемь материалов дел направили в следственные органы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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