Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом на Кубани ниже эпидемического порога

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что за последнюю неделю не было ни одного случая заболевания гриппом.

Кубань не поддается «Брисбену», «Гонконгу» и «Мичигану». Вирусы гриппа с такими названиями будут распространены в России в этом сезоне. Такой прогноз сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения. Однако до края ни один из вирусов не дошел.

Врачи не ожидают эпидемий и ближе к зиме. На Кубани прививки от вируса сделали уже почти половина жителей. Бесплатно вакцинировать продолжают всех желающих.

Вместе с тем за последние семь дней к медикам обратились более 2 тыс. человек с признаками ОРВИ. Половина из них — дети до 14 лет. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что до превышения эпидпорога далеко и волноваться не о чем.

Прививки от гриппа уже сделали около 40 млн жителей страны. По мнению специалистов Роспотребнадзора, этого достаточно, чтобы предотвратить эпидемию в масштабах страны. Однако медики уверены: если эта цифра вырастет, то заболеваемость уменьшится еще больше.

Такое уже произошло этой осенью. В сентябре во всех регионах России был зафиксирован рост числа заболевших гриппом и ОРВИ на 32%. Но благодаря начавшейся прививочной кампании к середине октября этот показатель удалось снизить.

Недавно в Минздраве обсуждали идею штрафовать родителей непривитых детей. Тогда эта тема вызвала широкий резонанс. От инициативы уже отказались. Но социологи ВЦИОМ провели свое исследование. Оказалось, что большинство россиян, имеющих несовершеннолетних внуков или детей, выступили против наказания государством за отказ от прививок (59%). Они объяснили это тем, что родители сами вправе выбирать, делать прививку ребенку или нет. А поддержала подобные санкции треть опрошенных (33%). По их словам, мамы и папы не являются специалистами в медицине, и ценой ошибки может стать детская жизнь. Остальные затруднились ответить на вопрос.

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