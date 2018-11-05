Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга

Горячая линия начала работу с 5 ноября.

Специалисты управлений ведомства в регионах с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах – каршерингу. Обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей.

В рамках горячей линии по услугам такси в 2017 году было проведено 3,5 тыс. консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей такого рода услуг и распространёнными нарушениях в этой сфере. Населению оказывалась помощь в составлении претензионных и исковых заявлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Телефоны горячей линии для жителей Кубани: (861)226-40-74, 267-34-91, 267-34-93.

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