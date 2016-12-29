Россельхозбанк выплатит возмещение клиентам клирингового банка

Агентство по страхованию вкладов выбрало Россельхозбанк банком-агентом Межрегионального клирингового банка.

Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам банка, у которого отозвали лицензию.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 12 января 2017 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк приказом от 22 декабря отозвал лицензию у коммерческого Межрегионального клирингового банка. В Краснодаре находится кредитно-кассовый офис коммерческого Межрегионального клирингового банка.

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