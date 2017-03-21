Россельхознадзор предложил принять закон о госконтроле качества зерна

Россельхознадзор предложил законодательно закрепить порядок государственного контроля за качеством и безопасностью экспортируемого зерна.

В ведомстве отметили, что в России существует правовой пробел в этой сфере, что «может повлечь за собой неисполнение гарантий поставок на международный зерновой рынок качественной продукции, создает серьезные риски для развития отечественного агропромышленного комплекса и экономики страны в целом».

В материалах Россельхознадзора обратили внимание и на качество и безопасность хлеба и муки, за которыми сейчас следит Роспотребнадзор.

«За последние годы участились жалобы потребителей на плохое качество и безопасность муки и хлеба», — подчеркивают в ведомстве.

Россельхознадзор предлагает создать единую систему контроля за качеством зерна и продуктов его переработки на всех этапах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 16 февраля опроверг заявления о том, что в России не хватает качественного зерна.

Источник