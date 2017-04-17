Россельхознадзор предложил снять запрет на поставки томатов из Турции

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в апреле выступил за снятие запрета на поставки томатов с контролируемых хозяйств Турции.

«С нашей точки зрения гораздо более эффективно открыть часть предприятий. Мы знаем их площадь, знаем урожайность, знаем, сколько они могут поставить. Контролировать поставки более выгодно», — заявил он.

По словам Данкверта, это выгодно потому, что много турецких томатов все равно поступает в РФ через другие страны.

«Увеличили поставки наши соседи и везут обезличено, под видом своей продукции», — отметил глава Россельхознадзора.

Он также заявил, что заинтересованность турецкого бизнеса в российском зерне совершенно очевидна.

«Зерно наше достаточно хорошее для того, чтобы иметь хороший спрос, а вот где турецкие коллеги найдут пшеницу? Кроме Украины, нигде», — цитируют Данкверта «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турецкие власти в марте лишили Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. Посол России при ВТО Геннадий Овечко в ближайшее время встретится в Женеве со своим турецким коллегой для обсуждения ситуации с пошлинами на импорт пшеницы. При этом в Минсельхозе РФ рассчитывали на увеличение поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

В России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В Минсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. Правительство России в марте 2017 года сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

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