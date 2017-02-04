Россельхознадзор предупредил о вводе запрета на яйца и мясо птицы из ЕС

Россельхознадзор планирует в течение двух недель ввести запрет на импорт мяса птицы, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где был зафиксирован птичий грипп.

Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц», — цитирует Мелано ТАСС.

По ее словам, в список стран, на которые будут наложены ограничения, вошли Австрия, Великобритания, Венгрия, Болгария, Греция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

Как уточнило представитель Россельхознадзора, в связи с потребностью в импорте подобной продукции, Россия обратится в генеральный директорат Еврокомиссии с просьбой оказать содействие в получении дополнительной информации о соблюдении норм контроля над распространением инфекции. Страны, которые не предоставят необходимую информацию, лишатся права на поставку птицы в Россию, передает «Интерфакс».

Источник