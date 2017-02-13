Россельхознадзор ужесточил требования к ввозу продукции из Беларуси

Россельхознадзор вводит дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, продукция должна сопровождаться разрешением на ввоз. Эта мера аналогична той, которую Беларусь применяет к российской продукции.

Мелано напомнила, что с января 2015 года Беларусь расширила перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные меры в виде разрешения на ввоз. Это разрешение выдает ветеринарная служба Беларуси.

В перечень подконтрольных товаров, поставки которых будут идти в сопровождении разрешений, включены живые свиньи, свинина свежая, охлажденная или замороженная, пищевые субпродукты свиней, свежие, охлажденные или замороженные, свиной жир, отделенный от тощего мяса, не вытопленный или не извлеченный другим способом, свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый, пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов.

Под эту меру также подпадают фуражное зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы), колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, плавленые сыры и другие пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь или любую комбинацию этих продуктов.

Разрешение потребуется для ввоза жмыхов, необработанных шкур животных, изделий из кишок, синюги, пузырей или сухожилий, оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов, а также оборудование для транспортировки сырья животного происхождения, бывшие в употреблении, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия с 6 февраля запретила поставки говядины из Минской области.

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