Россельхознадзор: запрета на ввоз продукции из Беларуси нет

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 25 февраля заявил, что запрета на ввоз в РФ продукции из Беларуси нет из-за того, что это союзное государство.

При этом он отметил, что в ведомстве не доверяют сертификации, которую делают коллеги.

«С другой стороны, мы вообще бы «закрыли» страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области», — цитирует Данкверта РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россия с 6 февраля запретила поставки говядины из Минской области. Позже Россельхознадзор ввел дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

Источник