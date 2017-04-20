Россельхознадзор запретил везти в Краснодар 39 тонн мойвы из Беларуси

Россельхознадзор запретил ввоз 39 т мороженой мойвы с ветеринарными сертификатами Беларуси. Груз планировали доставить в Краснодар.

«В ходе контроля инспекторы установили, что в сопровождавших груз ветеринарных сертификатах, выданных Государственной ветеринарной службой Беларуси 17 апреля, указана дата изготовления продукции —13 февраля. Однако в сертификатах качества, выданных непосредственно производителем рыбы, указанная дата отсутствовала», — говорится в сообщении ведомства.

В ветеринарных сертификатах страны-экспортера не была указана конкретная дата изготовления, определенная производителем в сертификатах качества и указанная на маркировочных этикетках, что не позволяет однозначно идентифицировать принадлежность ветеринарного сертификата страны-экспортера к ввезенной продукции.

Было установлено, что дата выработки части продукции — 24 февраля, указанная на маркировочных этикетках, отсутствовала в сопровождавших замороженную рыбу ветеринарных сертификатах, выданных белорусской государственной ветеринарной службой.

Россельхознадзор решил вернуть груз отправителям, сообщает «Интерфакс».

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