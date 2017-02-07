Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из 15 стран

Россельхознадзор 8 февраля временно запретит импорт птицеводческой продукции из 15 стран Европы.

Ограничения вводят из-за ситуации с птичьим гриппом. Они касаются мяса птицы и готовой продукции из него, а также всех видов птицеводческой продукции, включая корма, кормовые добавки и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Такую продукцию нельзя будет ввозить из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

В отношении мяса птицы из Евросоюза уже действует запрет в рамках продовольственного эмбарго. В Россельхознадзоре пояснили, что запрет по линии ведомства продолжит действовать даже после отмены эмбарго, если ситуация с птичьим гриппом не улучшится, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Россия планировала обратиться в генеральный директорат Еврокомиссии с просьбой оказать содействие в получении дополнительной информации о соблюдении норм контроля над распространением инфекции. Страны, которые не предоставят необходимую информацию, лишатся права на поставку птицы в Россию.

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