Россельхозцентр: саранча не должна добраться до Кубани

Насекомые уже атаковали 40 тыс. га полей, лугов и сельхозугодий в Ростовской области.

Предположительно, саранча прибыла из Калмыкии — там с ней боролись при помощи авиации и химической обработки. Специалисты Россельхозцентра утверждают, что до Краснодарского края вредители добраться не должны. В ведомстве круглосуточно следят за ситуацией и обрабатывают поля специальными средствами.

«Мы совершаем вертолетный облет в тех зонах, где может появиться саранча, и проводим морфометрические измерения при ее отлове. Так мы будем иметь сведения о популяции саранчевых, их перемещении и кормовой базе», — рассказала руководитель Россельхозцентра по Краснодарскому краю Людмила Шуляковская.

В этом году поля начали обрабатывать с приходом тепла. За несколько месяцев спецраствор распылили на площади около 1 млн га, что равно примерно 1/7 части территории края. За последние три года на Кубани серьезных нашествий саранчи не было.

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