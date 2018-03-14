Россельхознадзор может запретить белорусские помидоры

Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Беларуси, поскольку не исключает ввоз продукции из «санкционных» стран.
«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Беларуси томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», — говорится в сообщении ведомства.
Решение может быть принято на следующей неделе, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Россельхознадзор не будет с 15 марта вводить запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Беларуси.
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