Россельхознадзор не будет досматривать грузы в портах Кубани ночью

Решение приняли из-за отсутствия условий и оборудования для эффективного контроля за ввозом импортной плодоовощной продукции.

В мае-июне брокерские компании попытались надавить на инспекторов, чтобы уйти от досмотра растительной продукции в дневное время и провести контроль ночью. Однако оборудование и материально-техническое оснащение помещений, необходимых для организации контроля в пунктах пропуска через внешнюю границу Таможенного союза, устарело и делает потенциально опасным и низкоэффективным проведение контроля грузов ночью.

С начала года в портах края досмотрели более 1,2 млн т импортной плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска. Только за последние два месяца при проведении контроля в 314 случаях обнаружили семь видов карантинных для РФ объектов.

Россельхознадзор направил руководству администраций морских портов городов Новороссийска, Геленджика и Туапсе уведомления о необходимости привести в соответствие здания и помещения. Ведомство также увеличило число инспекторов, которые работают в южных морских портах.

В случае создания администрациями портов надлежащих условий, ведомство готово возобновить круглосуточную работу по проведению карантинного фитосанитарного контроля, сообщает пресс-служба Россельхознадхора по Краснодарскому краю.

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