Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Беларуси

Россельхознадзор не будет с 15 марта вводить запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Беларуси.

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Беларуси. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм», — сказал представитель ведомства.

Там не уточнили, на основании чего было принято решение об отказе от введения запрета.

По данным Россельхознадзора, в 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в десяти случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукцию. В 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на молочную продукцию из Беларуси планировалось ввести с 26 февраля, но потом сроки ввода запрета перенесли на март.

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