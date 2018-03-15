Россельхознадзор ограничит ввоз картофеля из Египта

Ведомство с 16 марта вводит ограничения на ввоз египетского картофеля.

В связи с выявлением в партиях египетского картофеля возбудителя — бурой бактериальной гнили — ведомство приняло решение ввести с 16 марта временные ограничения на ввоз картофеля на территорию РФ из Арабской Республики Египет.

Партии картофеля, отгруженные до 16 марта, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-служба Россельхознадзора РФ.

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