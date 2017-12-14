Россельхознадзор с 18 декабря ограничит ввоз чая из Шри-Ланки

14 декабря в 20:48

Ограничения вводят из-за выявленного в партии чая вредоносного жука.

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии чая в количестве 18,165 т происхождением Шри-Ланка, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект — капровый жук (Trogoderma granarium Ev.), отсутствующий на территории ЕАЭС», — рассказали в ведомстве.

Капровый жук является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения, повреждающий целое зерно колосовых, риса, кукурузы, масличных, бобовых, семена овощных, лесных, декоративных и других культур, отмечает ведомство. Главную роль в распространении вредителя играют личинки, которые могут разноситься с тарой, одеждой, транспортными средствами, на шерсти грызунов.

«Во избежание заноса и распространения по территории РФ указанного карантинного объекта Россельхознадзор с 18 декабря года вводит временные ограничения на ввоз в РФ всей растительной продукции происхождением Шри-Ланка до проведения переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны», — добавили в ведомстве.

Известны случаи, когда в странах Африки капровый жук уничтожал до 70% хранимой продукции. Потери от заноса на территорию России капрового жука могут составить десятки миллиардов рублей, отмечает Россельхознадзор. Экономические затраты на ликвидацию двух очагов капрового жука в Ставропольском крае в 1987-89 годах, по данным Росгоскарантина, составили 6 млн рублей, что составляет в текущих ценах 416,4 млн рублей.

Шри-Ланка — родина цейлонского чая. На острове производится около 10% всего чая в мире. На Шри-Ланку по итогам 2016 года пришлось около 30% всего импорта чая в Россию, сообщает РИА «Новости».

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