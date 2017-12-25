Россельхознадзор снимет ограничения на поставки чая из Шри-Ланки

Глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что временные ограничения на поставки всей растительной продукции снимут под гарантии карантинной службы этой страны с 30 декабря 2017 года.

Сергей Данкверт подчеркнул, что Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из азиатского государства, сообщает РТ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 декабря Россельхознадзор ограничил ввоз растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в партии чая опасного капрового жука.

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