Россельхознадзор снял ограничения на ввоз растительной продукции из Абхазии

Товары из Абхазии начнут ввозить в Россию с 10 апреля.

Овощи, фрукты, цветы и многократно используемая тара, запрещенные к ввозу в Россию в связи с распространением на территорию Абхазии мраморно-коричневого клопа, вернутся на российский рынок под контролем Россельхознадзора с 10 апреля.

«Принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани начали проводить рейды по борьбе с коричнево-мраморным клопом. В России 2 апреля вступил в силу запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии. Его ввели в связи с распространением насекомого-вредителя — коричнево-мраморного клопа.

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