Россельхознадзор временно ограничил поставки венгерской свинины в Россию

Мера связана с распространившейся в Венгрии африканской чумой свиней.

В ведомстве сообщили, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории региона Хевеш 7 мая вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Россельхознадзор по той же причине ограничил поставку свинины из Беларуси.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник