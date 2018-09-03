Россельхознадзор за три года уничтожил около 26 тыс. тонн санкционных продуктов

Ликвидация контрабандной продукции идет с 6 августа 2015 года.

За это время ведомство задержало 26 тыс. 172,4 т продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. Большая часть из нее — 25 тыс. 168,6 т — продукция растениеводства. Продукции животноводства задержано немногим более 1 тыс. т.

По данным Россельхознадзора на 3 сентября, уничтожено 25,9 тыс. тонн. Ликвидация «санкционки» идет в соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ».

Продовольственное эмбарго действует в России в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня 2016 года подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года. Евросоюз 19 декабря 2016 года продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

Совет ЕС 13 марта 2017 года продлил до 15 сентября санкции против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин 3 апреля заявил, что Россия сохранит контрсанкции до тех пор, пока будут действовать ограничительные меры Запада. Он добавил, что санкции помогли отечественному сельскому хозяйству. По данным ООН, потери западных стран в результате санкций против России составили 100 млрд долларов за три года.

В декабре 2017 года Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. В июле президент РФ продлил продуктовое эмбарго продлили на 2019 год.

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