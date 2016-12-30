style=»width: 100%;»> Россия поставит за рубеж 40 миллионов тонн зерна

В 2016 году Россия получила рекордные в новой истории 119 миллионов тонн зерна. Экспортный потенциал зерновых увеличен до 40 миллионов тонн, — отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Итоги года для нас достаточно оптимистичные. Год мы закончили с неплохими результатами: рост сельскохозяйственного сектора составил 3%, он не хуже, чем в прошлом году. А значит, есть движение вперед, есть новые проекты. В этом году был собран рекордный урожай зерна. Что-то подобное по объемам мы получали в 1978 г., но тогда посевная площадь было практически в полтора раза больше.

На 15% снизилось количество убыточных предприятий. Также подросла заработная плата, ненамного, но тем не менее. Поэтому, если исходить из экономических и социальных критериев, год удачный. При этом мы накопили резервы, чтобы идти в 2017-й и 2018-й год с позитивными результатами, сообщает портал Вести.Ru.

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