Россия вошла в пятерку лидеров по приросту аудитории «Формулы-1»

Организаторы соревнований подвели итоги сезона 2018 года.

Пресс-служба «Формулы-1» опубликовала данные по росту численности телевизионной аудитории чемпионата мира по автогонкам по сравнению с 2017 годом.

Первое место по темпам роста интереса к трансляциям занял Китай (+300%), второе — Индия (+87%), третье — Франция (+51%). Россия оказалась в рейтинге на четвертой строчке: количество уникальной аудитории ТВ-трансляций и цифровых трансляций в стране увеличилось на 27%. Пятерку замыкают США с 20% прироста.

Общее число уникальных зрителей в 2018 году увеличилось на 10% — до 490,2 млн человек. «Формула-1» показала наибольший прирост аудитории в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter и Youtube, суммарная аудитория составила 18,5 млн подписчиков, что на 53,7% больше, чем в 2017 году.

Новый сезон автогонок стартует 17 марта в Мельбурне, где пройдет Гран-при Австралии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский этап «Формулы-1» в Сочи в 2019 году пройдет 27-29 сентября.

Фоторепортаж с российского этапа «королевских гонок» 2018 года смотрите здесь.