Российские семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Сейчас субсидируемая ставка действует на срок не более восьми лет.

Постановление о том, что семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В правительстве считают, что благодаря этим мерам радикально повысится спрос на льготные кредиты.

Программа, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента Владимира Путина и запущена 1 января 2018 года. Пока программа остается недостаточно востребованной, возможная причина этого — ограниченный срок действия льготной ставки в 6%. Сейчас ставка действует до трех лет при рождении второго ребенка, на пять лет — третьего, не более восьми лет — при рождении второго и последующего детей в период срока действия программы, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин предложил ввести льготу в 450 тыс. рублей для многодетных семей с ипотекой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию 20 февраля.