Российская экономика из-за падения производительности труда за три года недополучила 43 трлн рублей

Об этом говорится в исследовании Института экономики роста имени П. А. Столыпина.

В тексте исследования отмечается, что во время экономического кризиса, который начался в конце 2014 года, экономика РФ потеряла 43 трлн рублей добавленной стоимости в текущих ценах, вызванной сокращением производительности труда. Это недополученные доходы населением, государством и предприятиями.

По мнению экспертов, текущая экономическая ситуация требует срочных мер по возобновлению экономического роста и увеличению производительности труда в несырьевых секторах российской экономики. Эксперты отмечают необходимость реализовать экономические реформы и добиться увеличения выработки добавленной стоимости на одно рабочее место на 10%. Это принесет экономике дополнительно 6 трлн рублей добавленной стоимости.

Также около 5 трлн рублей дополнительных доходов бюджет России может получить в случае увеличения производительности труда на 50% от уровня 2011 года.

Наименее эффективными секторами экономики РФ исследователи назвали социальный сектор и госуправление, сообщает ТАСС.

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