Российская фигуристка Алина Загитова получила серебро в финале Гран-при

Олимпийская чемпионка по итогам двух прокатов набрала 226,53 балла, уступив 16-летней японке Рики Кихире.

Бронзовую медаль финала завоевала россиянка Елизавета Туктамышева с 215,32 баллами.

Кихира лидировала после короткой программы. В произвольной программе спортсменка из Японии не смогла выполнить тройной аксель отдельно, однако выполнила его в каскаде с двойным тулупом. Остальную программу спортсменка исполнила без ошибок.

Загитова в первой половине программы не смогла исполнить каскад, вместо второго прыжка сделав тулуп. Туктамышева с помаркой выполнила тройной аксель в начале своей программы.

Ученица Алексея Мишина Софья Самодурова показала лучший результат в сезоне в произвольной программе и по сумме выступлений заняла итоговое пятое место, сообщает телеканал «360».

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