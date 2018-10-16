Российская гоночная серия Mitjet пройдет на «Сочи Автодроме»

В рамках пятого этапа Кубка России 20 октября состоятся тестовые заезды и практика. Квалификация и две гонки пройдут 21 октября.

Продолжительность гонок составляет 20 минут плюс один круг.

Лидер Кубка России в этом году — Дмитрий Гвазава, победивший на четырех предыдущих этапах. В сезоне-2017 Иван Лукашевич выиграл 11 из 12 гонок и единственный раз проиграл именно Гвазаве.

В категории Semi-PRO лидирует Никита Худов, Дмитрий Угрюмов отстает от него на 74 очка. В командном зачете за победу сражаются «Лукойл Рейсинг Тим» и Motor Sharks.

Впервые в пелотоне Кубка России Mitjet появится иностранец — немецкий гонщик Луис Хенкефенд.

В последний раз гонки Mitjet на «Сочи Автодроме» проходили в апреле: в соревновании зимнего кубка победу одержал Антон Немкин.

Заключительный шестой этап Кубка России Mitjet также пройдет на трассе «Формулы-1» в Сочи в ноябре, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник