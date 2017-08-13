Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль ЧМ-2017 в Лондоне

Спортсменка одержала победу в прыжках в высоту. Она выступала в нейтральном статусе и не может представлять Россию официально.

Вместо гимна РФ на торжественной церемонии награждения прозвучал гимн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Мария Ласицкене стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 м. Серебро досталось украинке Юлии Левченко (2,01 м), бронза — представительнице Польши Камиле Лицвинко (1,99 м).

Выиграв в Лондоне, Мария Ласицкене одержала 16-ю победу подряд в текущем сезоне.

«У меня не хватает эпитетов, прилагательных, чтобы рассказать о своих эмоциях. Маша доказала, что лучшая в мире», — цитирует старшего тренера сборной России по прыжкам Антона Назарова «Российская газета».

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