Российская певица Юлия Самойлова не смогла выйти в финал «Евровидения»

Второй полуфинал конкурса прошел 10 мая в Лиссабоне.

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», не смогла получить право выступить в финале смотра. Она выступила с песней I Won’t Break.

По итогам второго полуфинала «Евровидения» в финал вышли: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Голландия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Юлия Самойлова была выбрана, чтобы представлять Россию на «Евровидении-2017». Планировалось, что она выступит с песней Flame is Burning. Служба безопасности Украины 22 марта запретила российской участнице конкурса въезд в страну на три года.

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