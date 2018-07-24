Российская Премьер-лига представила промо-ролик нового сезона

Футбольный сезон стартует 28 июля матчем между «Уралом» и «Анжи».
В Twitter-аккаунте РПЛ появилось видео с подписью «Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип. Новая Российская Премьер-лига». В записи делается акцент на логотип турнира — монохромного медведя, контур которого обрамляют цвета российского флага.
Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип.
Новая Российская Премьер-Лига.#РоссийскаяПремьерЛига #РПЛ #скороновыйсезон pic.twitter.com/nq7KTXLtBf
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 24 июля 2018 г.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», разработчиком логотипа и фирменного стиля РПЛ выступила студия Артемия Лебедева.
ФК «Краснодар» первый матч в сезоне 2018/2019 проведет 29 июля в Казани, где встретится с местным «Рубином».
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