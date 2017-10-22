Российская теннисистка Шарапова опустилась на 60-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 57-го на 60-е место в рейтинге. Другая представительница России Светлана Кузнецова, пропустившая турнир в Москве из-за травмы, покинула топ-10 и занимает 11-е место в рейтинге.

Шарапова в первом круге Кубка Кремля в Москве проиграла словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6. Россиянка Дарья Касаткина, уступившая в финале Кубка Кремля немке Юлии Гергес, поднялась на 24-е место, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шарапова получил на Кубок Кремля wild card.

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