Российская теннисистка Шарапова покинула топ-50 рейтинга WTA

Мария Шарапова опустилась на 12 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, она выбыла из топ-50 рейтинга и теперь занимает 53-е место.

На прошлой неделе Шарапова выступала на турнире в Штутгарте, однако вылетела уже в первом круге.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет его по-прежнему Симона Халеп (Румыния). Компанию в топ-10 ей составляют Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина), Елена Остапенко (Латвия), Каролина Плишкова (Чехия), Каролин Гарсия (Франция), Венус Уильямс, Слоан Стивенс (обе – США), Петра Квитова (Чехия).

Помимо Шараповой, в первой сотне рейтинга присутствуют такие представительницы российского тенниса, как Дарья Касаткина (15-е место), Анастасия Павлюченкова (27-е место), Светлана Кузнецова (28-е место), Екатерина Макарова (32-е место), Елена Веснина (43-е место), Наталья Вихлянцева (83-е место), сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник