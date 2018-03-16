Российская теннисистка Шарапова снялась с турнира WTA в Майами

Турнир пройдет с 20 марта по 2 апреля.

Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами из-за травмы.

«Мне очень жаль, что я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт», — сказала спортсменка.

Из-за проблем с предплечьем Шарапова пропустила несколько турниров в 2017 году. В нынешнем сезоне она выступила на трех турнирах. На открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга. На соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе Мария Шарапова выбыла в первом круге, сообщает ТАСС.

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