Российская трехсторонняя комиссия одобрила проект Минтруда о переносе выходных в 2019 году

Документ разработан для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Проект 19 сентября одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Предполагается, что выходные дни 5 и 6 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая. Выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Таким образом, выходные дни планируются с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, со 2 по 4 ноября, сообщает РИА «Новости».

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