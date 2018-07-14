Российские аэропорты обслужили 15 млн человек во время ЧМ-2018

Средняя заполняемость бесплатных поездов составила 70%.

Об этом во время на пресс-конференции 14 июля сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Прекрасно справилась транспортная система, хотя была огромная нагрузка. Аэропорты «переварили» 15 млн человек. Мы очень благодарны министерству транспорта. Средняя заполняемость бесплатных поездов составила 70%», — цитирует Алексея Сорокина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финале турнира 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии.

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