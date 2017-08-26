Российские банки спрогнозировали падение ставки по ипотеке ниже 10% в 2017 году

Лидирующим банком на рынке ипотечного кредитования в стране является Сбербанк, на долю которого приходится более половины всего ипотечного рынка.

Вторым идет ВТБ 24, который занимает 22,9% рынка. По данным Русипотеки, в первом квартале тройку замыкает Райффазенбанк, чья доля за этот период выросла в три раза.

Ранее Банк России сообщал, что ставки сейчас рекордно низки: в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам составила 11,11%. АИЖК ожидает, что к концу года она упадет ниже 10%.

«Средняя ставка на конец текущего года по ипотеке составит 9,5-10%», — уверен директор департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют банка Антон Павлов.

«Тренд на понижение ипотечных ставок, который может поддержать ЦБ на заседании 15 сентября, снизив ключевую ставку, позволит к концу года с высокой вероятностью снизить ставки по ипотеке ниже 10%», — прогнозирует РНКБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в июле говорил, что в 2018 году ставки по ипотеке могут снизиться до 8-9%, пишет РИА «Новости».

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