Российские баскетболисты переиграли команду Финляндии на два очка

В составе сборной России на матче в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года выступили четыре игрока ПБК «Локомотив-Кубань».

Встреча сборных команд России и Финляндии прошла 30 ноября в финском городе Эспоо.

На «Эспоо Арене» россияне отставали на 13 очков в четвертой четверти, но сумели перевести игру в овертайм, где одержали победу, переиграв финнов всего на два очка. Сборная России победила со счетом 77:75.

Одолеть соперников российской команде удалось за счет игры защитника «железнодорожников» Дмитрия Кулагина. Его 26 очков спасли сборную России в матче с Финляндией. Он признан самым результативным игроком встречи.

Российская сборная вышла на третье место в группе K. В следующем матче россияне 3 декабря сыграют в Химках со сборной Чехии, которая уже гарантировала себе участие в Кубке мира, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сборную России вызвали пятерых «железнодорожников». Но заявленный на игру Станислав Ильницкий на площадке не появился.

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