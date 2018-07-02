Российские баскетболисты в Краснодаре уступили команде Франции

Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2019 прошла 2 июля в «Баскет-холле».

Матч завершился со счетом 78:84 в пользу сборной Франции.

Обе команды уже обеспечили себе выход в следующий раунд квалификации, но результат пойдет в зачет обновленной турнирной таблицы.

В составе сборной России на паркет вышли три игрока ПБК «Локомотив-Кубань»: Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин. Владимир Ивлев остался в запасе. Хвостов заработал для сборной 24 очка.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

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