Российские баскетболисты в Краснодаре уступили команде Франции

Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2019 прошла 2 июля в «Баскет-холле».
Матч завершился со счетом 78:84 в пользу сборной Франции.
Обе команды уже обеспечили себе выход в следующий раунд квалификации, но результат пойдет в зачет обновленной турнирной таблицы.
В составе сборной России на паркет вышли три игрока ПБК «Локомотив-Кубань»: Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин. Владимир Ивлев остался в запасе. Хвостов заработал для сборной 24 очка.
Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту