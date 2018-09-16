Российские бомбардировщики Ту-160 совершили полет через Северный полюс

Стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку.

Полет общей протяженностью более 8 тыс. км состоялся в августе во время учений.

«По дороге назад нашим летчикам поручили сходить на Северный полюс. А по пути оттуда выполнить боевую задачу», — говорится в сюжете программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», где и были продемонстрированы кадры полета.

Ранее в Минобороны отмечали, что «Белые лебеди» впервые совершили посадку на аэродроме Анадырь.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет разработали в ОКБ Туполева в 1970-х годах. «Белый лебедь» является самым крупным и самым мощным сверхзвуковым, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, сообщает РИА «Новости».

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