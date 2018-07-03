Российские депутаты в первом чтении одобрили пожизненное заключение для педофилов

Предполагается, что законопроект касается преступников, которые нарушили половую неприкосновенность несовершеннолетнего с тяжкими последствиями.

Автор законопроекта предлагает также ужесточить уголовную ответственность для тех, кто уже отбыл наказание за педофилию и снова принудил несовершеннолетнего к действиям сексуального характера. Сейчас закон называет такие действия преступлениями средней тяжести.

В Госдуме добавили, что проект закона требует признавать тяжким преступлением хранение и распространение порнографических изображений малолетних, пишет телеканал «360».

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