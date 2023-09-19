Российские дипломаты проинформировали МИД Великобритании о своих поездках в страну

Российские дипломаты, работающие в Великобритании, должны информировать лондонское правительство о своих визитах внутри страны. /p>

Отмечено, что это официальный ответ на введение Москвой в июле уведомительного порядка для сотрудники британской дипломатической миссии выехать с территории Российской Федерации.

“России в ответ на решение ввести уведомление о поездках внутри страны для британских дипломатов мы ввели пропорциональные требования к уведомлению о поездках для российских дипломатов. аккредитован при посольстве России в Лондоне и Генеральном консульстве в Эдинбурге. Это соответствует принципу взаимности, определенному в Венской конвенции о дипломатических сношениях”, – пишет Дочерти.