Российские фехтовальщики завоевали два серебра в командном турнире на ЧЕ в Сочи

Соревнования проходят среди юниоров и кадетов.

В женском турнире шпажисток россиянки Марина Кесаева, Екатерина Тарасова, Кристина Ясинская и Анастасия Солдатова в финале уступили итальянкам со счетом 42:45. Бронза досталась команде Франции.

В мужском турнире саблистов Анатолий Костенко, Константин Лоханов, Марк Степанов и Владислав Поздняков в финале проиграли сборной Франции со счетом 39:45. Бронзовые медали завоевали представители Германии.

Соревнования завершатся 11 марта, сообщает ТАСС.

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