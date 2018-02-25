Российские футболисты поздравили хоккеистов с победой на Олимпиаде

Сборная России по футболу отреагировала на победу хоккеистов команды олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане.
«Поздравляем хоккейную сборную России с золотыми олимпийскими медалями! С победой, парни!» — говорится в официальном твиттере национальной сборной России по футболу.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортсмены олимпийской команды РФ обыграли сборную Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
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Олимпийские игры — 2018
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