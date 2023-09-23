Российские генералы получили ранения в результате нападения на штаб ЧФ

По меньшей мере 9 человек погибли и 16 получили ранения в результате нападения на штаб ЧФ РФ в оккупированном украинском городе Севастополь.

Об этом сообщил Департамент общей разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил Кирилл Буданов.

Глава Главного разведывательного управления сообщил, что в результате нападения на Севастополь, состояние командующего группировкой российских войск на Запорожском направлении генерал-полковника Александра Романчука очень тяжелое.

Также начальник штаба, командующий 200-й моторизованной дивизией стрелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ России генерал-лейтенант Олег Секов находится без сознания.

“Количество раненых, не являющихся сотрудниками личного состава, в настоящее время устанавливается. Это военнослужащие, охранники и другие”, – отметил глава разведки.

Напомним, 22 сентября ракеты были выпущены по штабу Черноморского флота России в оккупированном городе Севастополь. По данным Судя по изображениям, распространившимся в соцсетях, здание штаба было частично разрушено. В Департаменте стратегических коммуникаций Главного командования ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.