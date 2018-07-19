Российские гребцы планируют за два дня пересечь Черное море

Спортсмены 20 июля отправятся на лодке из турецкого Трабзона в Сочи и попытаются установить рекорд Гиннеса.

Ростовские гребцы должны преодолеть на лодке дистанцию в 300 км. Накануне 12 спортсменов отправились из Сочи в Трабзон к месту старта.

В порту турецкого курорта в гребную лодку сядут пять человек, которые попробуют установить первый рекорд — 50 миль по открытой воде. Потом их сменят другие участники команды. Они пойдут на второй рекорд — не менее 12 часов на открытой воде. Оставшееся расстояние до порта Сочи спортсмены будут менять друг друга на веслах каждые четыре часа. Во время маршрута гребцов будут сопровождать три яхты, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник